Бузэрнеску обыграла Ковинич в первом круге турнира в Бухаресте

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на турнире в Бухаресте (Румыния) под вторым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Михаэла дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Бузэрнеску поспорит с Тамарой Зиданшек из Словении.