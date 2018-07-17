Отец сестёр Уильямс пройдёт обязательное психиатрическое освидетельствование

76-летний отец Серены и Винус Уильямс Ричард был обязан пройти психиатрическое освидетельствование по ходу рассмотрения дела о его разводе с 38-летней Лакийшей. В июне 2017 года мужчина сам подал на развод, мотивируя это алкоголизмом и воровством Лакийши. Та якобы подделывала его подпись для того, чтобы снимать деньги с его банковских счетов.



Лакийша в свою очередь обвиняет Ричарда в том, что, уходя от неё, он оставляет её и их ребёнка без средств к существованию. Женщина утверждает, что отец сестёр Уильямс одержим и опасен. Каждый из них отрицает обвинения другой стороны.



Тем не менее в ходе рассмотрения дела Ричард неоднократно путался в показаниях и давал не согласованные между собой ответы. В судейских записках указано, что показания мужчины от 8 июня «были поняты судом с огромным трудом», а сам он «мог неправильно истолковать большинство вопросов, заданных ему».