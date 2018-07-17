Истомин уступил М. Имеру на старте турнира в Бостаде

Представитель Узбекистана Денис Истомин в двух партиях уступил шведу Микаэлю Имеру на старте грунтовых соревнований в Бостаде – 3:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты. На счету победителя 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Эйсами швед не отличился. Истомин выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся.



Следующим соперником Имера станет теннисист из Италии Фабио Фоньини (3).