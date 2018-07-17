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Истомин уступил М. Имеру на старте турнира в Бостаде

Истомин уступил М. Имеру на старте турнира в Бостаде
Теннис / ATP

Представитель Узбекистана Денис Истомин в двух партиях уступил шведу Микаэлю Имеру на старте грунтовых соревнований в Бостаде – 3:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты. На счету победителя 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Эйсами швед не отличился. Истомин выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся.

Следующим соперником Имера станет теннисист из Италии Фабио Фоньини (3).

Бостад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Денис
Истомин
Микаэль
Имер
3:6 3:6
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