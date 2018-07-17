39-летняя Шнидер вышла во второй круг турнира в Гштааде

Бывшая седьмая ракетка мира 39-летняя швейцарка Патти Шнидер (WC) пробилась во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в трёх партиях обыграв представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Патти 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Шнидер поспорит с победительницей матча Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Саманта Стосур (Австралия, 5).