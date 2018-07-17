Бара обыграла Томову и встретится с Херцог на турнире в Бухаресте

Румынская теннисистка Ирина Бара (Q) вышла во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния), в двух партиях обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Хозяйка кортов совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Румынии Бара поспорит с представительницей Словении Полоной Херцог, посеянной под восьмым номером.
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.