Бара обыграла Томову и встретится с Херцог на турнире в Бухаресте

Румынская теннисистка Ирина Бара (Q) вышла во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния), в двух партиях обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Хозяйка кортов совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Румынии Бара поспорит с представительницей Словении Полоной Херцог, посеянной под восьмым номером.