34-летняя Стосур вышла во второй круг в Гштааде, где сыграет с 39-летней Шнидер

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, посеянная на турнире в Гштааде (Швейцария) под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Италии Франческу Скьявоне (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. 34-летняя уроженка Брисбена 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Франчески 1 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Стосур поспорит с 39-летней швейцаркой Патти Шнидер.