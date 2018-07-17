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34-летняя Стосур вышла во второй круг в Гштааде, где сыграет с 39-летней Шнидер

34-летняя Стосур вышла во второй круг в Гштааде, где сыграет с 39-летней Шнидер
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, посеянная на турнире в Гштааде (Швейцария) под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Италии Франческу Скьявоне (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. 34-летняя уроженка Брисбена 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Франчески 1 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Стосур поспорит с 39-летней швейцаркой Патти Шнидер.

Гштаад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Франческа
Скьявоне
Саманта
Стосур
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