Эдмунд снялся с турнира в Умаге из-за инфекции

Стала известна причина отказа британца Кайла Эдмунда от выступления на турнире ATP 250 в Умаге (Хорватия), где он был первым сеяным. Кайл, который на Уимблдоне дошёл до третьего круга и проиграл там будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу, не сумел выступить в Хорватии из-за инфекции. Tennis World USA сообщает, что у Кайла боль в горле и температура.



Напомним, что благодаря отказу Эдмунда в основную сетку попал россиянин Алексей Ватутин, который перед этим сам снялся по ходу финального раунда квалификации. Место Эдмунда в сетке занял испанец Альберт Рамос, являющийся пятым сеяным.

Ватутин попал в основную сетку Умага благодаря отказу Эдмунда