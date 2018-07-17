Голубич победила Лоттнер в 1-м круге турнира в Гштааде и может сыграть с Бушар

Швейцарка Виктория Голубич (8) вышла во второй раунд домашнего турнира категории International в Гштааде, победив немку Антонию Лоттнер в двух сетах — 6:3, 6:2. Отметим, что Голубич завоевала здесь свой единственный титул в одиночном разряде в 2016 году.



Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Голубич ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Лоттнер 1 эйс, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Следующая соперница Виктории определится в матче между её соотечественницей Тимей Бачински и канадкой Эжени Бушар.



Также в 1/8 финала пробилась швейцарка Конни Перрин (Q), взявшая верх над китаянкой Чжэн Сайсай (SR) — 6:1, 4:6, 7:5. Решающий сет Перрин выиграла со счёта 2:4. За выход в четвертьфинал она поспорит с француженкой Ализе Корне (1).

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