Донской победил Лоренци и встретится с Джумхуром на турнире в Умаге

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв прошлогоднего финалиста этих соревнований итальянца Паоло Лоренци в двух партиях — 6:3, 6:4. По личным встречам у теннисистов теперь равенство — 1-1.



Поединок продолжался 1 час 35 минут. Донской 4 раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Лоренци 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За выход в четвертьфинал Евгений поспорит со вторым сеяным — боснийцем Дамиром Джумхуром, который пропускал стартовый раунд.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.