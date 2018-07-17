Шарапова не сыграет на турнире в Сан-Хосе, где выступят С. Уильямс и Азаренко

Россиянка Мария Шарапова, потерпевшая поражение от своей соотечественницы Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона, не выступит на турнире в Сан-Хосе (США), который пройдёт с 30 июля по 5 августа. По словам теннисистки, это решение связано с изменением её расписания турниров.



«Мне очень жаль, что в этом году я пропущу соревнования в Сан-Хосе. Я слышала, что это замечательный турнир, и знаю, что все любят играть здесь. К сожалению, на данном этапе карьеры мне приходится принимать некоторые очень сложные решения по поводу расписания турниров. Мне нужно беречь своё тело, избегать травм. Надеюсь сыграть здесь в следующем году», — приводит слова Шараповой официальный сайт соревнований.

С. Уильямс выступит на турнире в Сан-Хосе, куда приедет Шарапова

Азаренко сыграет на турнире в Сан-Хосе вместе с Шараповой и С. Уильямс