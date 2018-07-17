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Монтейро стал соперником Карреньо-Бусты, Г. Мельцер сыграет с Гаске в Бостаде

Монтейро стал соперником Карреньо-Бусты, Г. Мельцер сыграет с Гаске в Бостаде
Теннис / ATP

Бразилец Тьяго Монтейро вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), обыграв местного теннисиста Элиаса Имера в двух сетах — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 11 минут. Монтейро 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Имера 3 эйса, 6 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт

Следующим соперником бразильца станет второй сеяный, испанец Пабло Карреньо-Буста.

Участником второго раунда стал также австриец Геральд Мельцер, разгромивший француза Корентена Муте (Q) со счётом 6:1, 6:1. Во втором круге он сыграет с французом Ришаром Гаске (4).

Бостад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 15:00 МСК
Тьяго
Монтейро
Элиас
Имер
6:4 6:2
Бостад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 15:00 МСК
Геральд
Мельцер
Корентен
Муте
6:1 6:1
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