Монтейро стал соперником Карреньо-Бусты, Г. Мельцер сыграет с Гаске в Бостаде

Бразилец Тьяго Монтейро вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), обыграв местного теннисиста Элиаса Имера в двух сетах — 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 11 минут. Монтейро 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Имера 3 эйса, 6 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт



Следующим соперником бразильца станет второй сеяный, испанец Пабло Карреньо-Буста.



Участником второго раунда стал также австриец Геральд Мельцер, разгромивший француза Корентена Муте (Q) со счётом 6:1, 6:1. Во втором круге он сыграет с французом Ришаром Гаске (4).