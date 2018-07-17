Лайович, Хасе и Мартерер вышли во второй круг турнира в Умаге

На турнире категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) завершилось несколько матчей первого круга. Серб Душан Лайович в двух партиях победил грузина Николоза Басилашвили, проведя на корте 1 час 16 минут и сделав 4 брейка. Во втором раунде он сыграет с испанцем Альбертом Рамосом (5), который занял в сетке место первого сеяного после снятия британца Кайла Эдмунда.



Голландец Робин Хасе (6) одержал волевую победу над бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой (Q) — 4:6, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Дальше Хасе сыграет либо со словаком Мартином Клижаном (Q), либо с чилийцем Николасом Джарри.



Немец Максимильян Мартерер (9) в трёх партиях одолел хорвата Нино Сердарушича (WC) — 3:6, 7:5, 6:3 — и вышел на серба Ласло Джере.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.