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Лайович, Хасе и Мартерер вышли во второй круг турнира в Умаге

Лайович, Хасе и Мартерер вышли во второй круг турнира в Умаге
Теннис / ATP

На турнире категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) завершилось несколько матчей первого круга. Серб Душан Лайович в двух партиях победил грузина Николоза Басилашвили, проведя на корте 1 час 16 минут и сделав 4 брейка. Во втором раунде он сыграет с испанцем Альбертом Рамосом (5), который занял в сетке место первого сеяного после снятия британца Кайла Эдмунда.

Голландец Робин Хасе (6) одержал волевую победу над бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой (Q) — 4:6, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Дальше Хасе сыграет либо со словаком Мартином Клижаном (Q), либо с чилийцем Николасом Джарри.

Немец Максимильян Мартерер (9) в трёх партиях одолел хорвата Нино Сердарушича (WC) — 3:6, 7:5, 6:3 — и вышел на серба Ласло Джере.

Умаг 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Душан
Лайович
Николоз
Басилашвили
7:5 6:2
Умаг 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Рожериу
Дутра да Силва
Робин
Хасе
6:4 5:7 3:6
Умаг 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 18:30 МСК
Максимильян
Мартерер
Нино
Сердарушич
3:6 7:5 6:3
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