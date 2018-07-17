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Феррер начал защиту титула в Бостаде с победы над Коларжем

Феррер начал защиту титула в Бостаде с победы над Коларжем
Теннис / ATP

Испанец Давид Феррер (7) вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), победив чеха Зденека Коларжа (Q) в двух партиях — 6:2, 7:5. Когда в этом матче была середина первого сета, в Бостаде пошёл дождь, прервавший игру более чем на час.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Феррер 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коларжа 2 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Следующим соперником действующего чемпиона этих соревнований станет норвежец Каспер Рууд (WC).

Бостад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 17:55 МСК
Зденек
Коларж
Давид
Феррер
2:6 5:7
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