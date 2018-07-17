Феррер начал защиту титула в Бостаде с победы над Коларжем

Испанец Давид Феррер (7) вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), победив чеха Зденека Коларжа (Q) в двух партиях — 6:2, 7:5. Когда в этом матче была середина первого сета, в Бостаде пошёл дождь, прервавший игру более чем на час.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Феррер 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коларжа 2 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Следующим соперником действующего чемпиона этих соревнований станет норвежец Каспер Рууд (WC).

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