Бушар пробилась во второй круг турнира в Гштааде, обыграв Бачински в трёх сетах

Канадка Эжени Бушар одержала волевую победу над швейцаркой Тимей Бачински в первом круге турнира категории International в Гштааде (Швейцария) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. При счёте 4:5 во второй партии Эжени отыграла подачу соперницы на матч.



Поединок продолжался 2 часа 46 минут. Бушар 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. У Бачински 4 эйса, 5 двойных и точно такая же реализация брейк-пойнтов — 6 из 13. Тимя в этом сезоне вернулась после травмы и пока не выиграла ни одного матча.



Следующей соперницей Бушар станет ещё одна швейцарка — Виктория Голубич (8).

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