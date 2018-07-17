Томич проиграл Селе, Стаховский — Джунгу на турнире в Ньюпорте

Австралиец Бернард Томич (Q) в первом круге травяного турнира категории ATP 250 в Ньюпорте (США) уступил израильтянину Дуди Селе в трёх партиях — 3:6, 6:1, 2:6.



Теннисисты сыграли три сета всего за 1 час 6 минут. Томич 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Селы 5 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Следующий соперник Селы определится в матче хорвата Иво Карловича с австралийцем Алексом де Минором (7).



В других матчах украинец Сергей Стаховский проиграл Джейсону Джунгу (WC) из Китайского Тайбэя со счётом 4:6, 6:3, 3:6, а испанец Марсель Гранольерс-Пуйоль (LD) нанёс поражение американцу Джей Си Арагону (Q) — 7:6 (8:6), 6:0.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.