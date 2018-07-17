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Рублёв сыграет с Оже-Альяссимом в своём первом матче с апреля

Рублёв сыграет с Оже-Альяссимом в своём первом матче с апреля
Теннис / ATP

Венгр Мартон Фучович разгромил француза Бенуа Пэра (8) в первом круге турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) — 6:1, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Пэр 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Фучовича 1 эйс, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В 1/8 финала вышли также чех Иржи Веселы, победивший итальянца Стефано Травалью (Q) со счётом 6:3, 3:6, 6:2, и канадец Феликс Оже-Альяссим (WC), который обыграл словака Андрея Мартина (LL) в двух сетах — 6:4, 6:3. Оже-Альяссим станет первым соперником россиянина Андрея Рублёва (4) — действующего чемпиона этого турнира. Андрей проведёт свой первый матч с апреля, после «Мастерс 1000» в Монте-Карло. Веселы дальше сыграет с полуфиналистом «Ролан Гаррос»-2018, итальянцем Марко Чеккинато (3).

Умаг 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Бенуа
Пэр
Мартон
Фучович
1:6 3:6
Умаг 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Феликс
Оже-Альяссим
Андрей
Мартин
6:4 6:3
Умаг 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Стефано
Травалья
Иржи
Веселы
3:6 6:3 2:6
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