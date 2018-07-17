Рублёв сыграет с Оже-Альяссимом в своём первом матче с апреля

Венгр Мартон Фучович разгромил француза Бенуа Пэра (8) в первом круге турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) — 6:1, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Пэр 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Фучовича 1 эйс, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.



В 1/8 финала вышли также чех Иржи Веселы, победивший итальянца Стефано Травалью (Q) со счётом 6:3, 3:6, 6:2, и канадец Феликс Оже-Альяссим (WC), который обыграл словака Андрея Мартина (LL) в двух сетах — 6:4, 6:3. Оже-Альяссим станет первым соперником россиянина Андрея Рублёва (4) — действующего чемпиона этого турнира. Андрей проведёт свой первый матч с апреля, после «Мастерс 1000» в Монте-Карло. Веселы дальше сыграет с полуфиналистом «Ролан Гаррос»-2018, итальянцем Марко Чеккинато (3).

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.