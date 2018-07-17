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Мюллер победил Багдатиса на старте турнира в Ньюпорте

Мюллер победил Багдатиса на старте турнира в Ньюпорте
Теннис / ATP

Люксембуржец Жиль Мюллер, недавно объявивший о том, что в конце нынешнего сезона он завершит карьеру, вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Ньюпорте (США), победив киприота Маркоса Багдатиса — 7:6 (7:5), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Мюллер 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Багдатиса 9 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Во второй раунд турнира в Ньюпорте пробились также американец Кристиан Харрисон (WC), обыгравший австралийца Алекса Болта (Q) со счётом 6:3, 4:6, 7:5, индиец Рамкумар Раманатан, победивший доминиканца Виктора Эстрелью-Бургоса (Q) — 6:4, 6:1, и француз Николя Маю, который прошёл американца Райана Харрисона (5) — 6:2, 2:0, отказ.

Ньюпорт 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Маркос
Багдатис
Жиль
Мюллер
6:7 3:6
Ньюпорт 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Кристиан
Харрисон
Алекс
Болт
6:3 4:6 7:5
Ньюпорт 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Рамкумар
Раманатан
Виктор
Эстрелья-Бургос
6:4 6:1
Ньюпорт 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 21:00 МСК
Райан
Харрисон
Николя
Маю
2:6 0:2 Rt
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