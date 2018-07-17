Мюллер победил Багдатиса на старте турнира в Ньюпорте

Люксембуржец Жиль Мюллер, недавно объявивший о том, что в конце нынешнего сезона он завершит карьеру, вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Ньюпорте (США), победив киприота Маркоса Багдатиса — 7:6 (7:5), 6:3.



Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Мюллер 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Багдатиса 9 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Во второй раунд турнира в Ньюпорте пробились также американец Кристиан Харрисон (WC), обыгравший австралийца Алекса Болта (Q) со счётом 6:3, 4:6, 7:5, индиец Рамкумар Раманатан, победивший доминиканца Виктора Эстрелью-Бургоса (Q) — 6:4, 6:1, и француз Николя Маю, который прошёл американца Райана Харрисона (5) — 6:2, 2:0, отказ.

Мюллер объявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона