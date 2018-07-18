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Рублёв проиграл на старте турнира в Умаге в парном разряде

Рублёв проиграл на старте турнира в Умаге в парном разряде
Теннис / ATP

Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение на старте турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) в парном разряде, где играл вместе с сербом Душаном Лайовичем. Рублёв и Лайович в первом круге попали на вторых сеяных — голландцев Робина Хасе и Матве Мидделкопа. Голландская пара взяла верх со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 59 минут. Хасе и Мидделко выполнили 2 эйса, допустили 3 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Лайовича и Рублёва 2 подачи навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.
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