Звонарёва выбыла из парного разряда турнира в Бухаресте

Россиянка Вера Звонарёва не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории International в Бухаресте (Румыния) в паре с турчанкой Басак Эрайдин, проиграв румынкам Елене-Габриэле Русе и Жаклин Кристиан в двух партиях — 4:6, 1:6.



Матч продолжался 1 час 8 минут. Кристиан и Русе выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и использовали 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Звонарёвой и Эрайдин 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Подач навылет у Веры и Басак не было.



Напомним, что ранее Вера разгромила свою соотечественницу Екатерину Александрову в первом круге в одиночном разряде. Её следующей соперницей станет Онс Жабер из Туниса.

Звонарёва отдала всего 3 гейма Александровой в первом круге турнира в Бухаресте