Бедене справился с Соузой, Клижан разгромил Джарри в Умаге

Словенец Аляж Бедене пробился во второй круг турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв португальца Жоау Соузу (7) в трёх партиях — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 33 минуты. Бедене выполнил 15 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Соузы 1 подача навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



Также победу в матче первого раунда одержал словак Мартин Клижан (Q), неожиданно разгромивший Николаса Джарри — 6:2, 6:0. В следующем круге он сыграет с голландцем Робином Хасе (6), а Бедене встретится с аргентинцем Гидо Пельей.

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