Организаторы Australian Open обсудят с игроками тай-брейк в решающей партии

Организаторы Australian Open планируют вести переговоры с игроками по поводу различных изменений на турнире, в том числе в формате матчей. Об этом сообщил директор турнира, Крэйг Тили.



«Мы гордимся тем, что являемся „Шлемом“, который так дружественно относится к игрокам. Мы всегда плотно консультируемся с ними, а сейчас хотим вывести этот процесс на новый уровень. К следующему январю у нас будет представлена новая зона отдыха для игроков, размеры, форма и наполнение которой является непосредственным результатом совместных переговоров.



Кроме того, в последние дни было много разговоров о введении тай-брейка в пятом сете в мужском одиночном разряде. Мы приветствуем эту дискуссию и хотим знать мнение теннисистов. Также нам интересны мысли по поводу тай-брейка в третьей партии у девушек, по поводу формата парных матчей и о многих других вещах, связанных с условиями игры», — приводит слова Тили официальный сайт турнира.

Организаторы Уимблдона обсуждают возможность введения тай-брейка в решающем сете