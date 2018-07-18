Бушар: я знаю, что играю не очень хорошо, но стараюсь прибавлять

Канадка Эжени Бушар прокомментировала свою волевую победу над швейцаркой Тимей Бачински в первом круге турнира категории International в Гштааде (Швейцария) со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.



«У нас была настоящая битва. Хотя она мало играла в этом году, она всё равно бывшая теннисистка топ-10, а грунт — её любимое покрытие. Кроме того, она выступала дома, в Швейцарии. Всё было против меня, так что мне просто пришлось биться.



Победа есть победа, несмотря ни на что. Безусловно, после неё я буду чувствовать себя увереннее. Но мне нужно прибавлять. Я знаю, что играю не очень хорошо. Здесь тяжёлые условия, и с этим ничего не поделаешь. Я в любом случае пытаюсь найти свою игру», — приводит слова Бушар официальный сайт WTA.

Бушар пробилась во второй круг турнира в Гштааде, обыграв Бачински в трёх сетах