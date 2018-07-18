Бывший тренер «Манчестер Юнайтед»: советовал Роналду, чтобы он играл как Федерер

Рене Мёленстен, помогавший сэру Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2013 годы, а до того, с 2001 по 2006 годы, работавший с молодёжной и резервной командами, рассказал, как приводил Роджера Федерера в пример Криштиану Роналду.



«Он часто жаловался после фолов защитников, и однажды я спросил его: „Криштиану, ты любишь теннис?“ Он ответил: „Конечно, и мне нравится Федерер“. „Тогда играй как Федерер — он умеет контролировать свои эмоции. Если защитники будут видеть, что ты не реагируешь на их фолы, то начнут чувствовать себя неуверенно“, — сказал я. Он быстро меня понял», — сказал Мёленстен в интервью La Gazzetta dello Sport.