Свитолина получила государственный орден «За заслуги»

Президент Украины Петр Порошенко наградил пятую ракетку мира Элину Свитолину орденом «За заслуги» ІІІ степени. Награду спортсменка получила не от главы государства, а из рук Юлии Светличной, возглавляющей Харьковскую областную государственную администрацию.



«Очень рада получить эту важную для меня награду. Слава Украине!», – написала Свитолина в своём «твиттере».

Запись также доступна на странице Ситолиной в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Свитолина является победительницей 14 турниров WTA и одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2010).