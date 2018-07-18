Призовой фонд US Open-2018 составит рекордные $ 53 млн

USTA объявила, что призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составит рекордные $ 53 млн. По сравнению с 2013 годом призовой фонд вырос на 57%. С 1973 года мужчины и женщины получают на US Open равные призовые.

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат рекордные для турнира $3,8 млн. Победители в парном разряде получат $ 700 тыс. Это также является рекордом.

Призовой фонд квалификационного турнира впервые составит более $3 млн.

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде: первый круг — $ 54 тыс, второй — $ 93 тыс., третий — $ 156 тыс., четвёртый — $ 266 тыс., четвертьфинал — $ 475 тыс., полуфинал — $ 925 тыс. Проигравшие в финале получат по $1,85 млн.

«Нынешний сезон является очень важным в нашей истории. Это связано не только с 50-летием турнира, но и с трансформацией национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Мы готовы к дальнейшему прорыву», — сказала исполнительный директор и президент USTA Катрина Адамс.

US Open пройдёт с 27 августа по 9 сентября.