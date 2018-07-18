Карлович: в игровом плане сегодня мне многого не хватало

Хорват Иво Карлович прокомментировал тяжелейший матч, по итогам которого он вышел во второй круг соревнований в Ньюпорте. Во встрече с австралийцем Алексом Де Минором (7) Карлович допустил 13 двойных ошибок, сумел уйти с матчболов и в итоге выиграл – 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:5.



«Алекс отлично играл, тогда как я напротив – не чувствовал мяч хорошо. В игровом плане сегодня мне многого не хватало. На матчболе я рискнул на второй подаче, и соперник не сумел с ней справиться», – цитирует 39-летнего теннисиста официальный сайт АТР.



В матче второго раунда Иво сыграет с представителем Израиля Дуди Селой.