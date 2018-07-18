Маю: с турниром в Ньюпорте у меня связаны прекрасные воспоминания

Французский теннисист Николя Маю, ставший участником второго круга турнира в Ньюпорте (США), сообщил, что с этими соревнованиями у него связаны отличные воспоминания. 36-летний уроженец Анже в 2013 году стал победителем этого турнира. Накануне его соперник по матчу стартового раунда — американец Райан Харрисон — отказался от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2.

«С этим турниром у меня связаны прекрасные воспоминания. Мне очень нравится выступать в Ньюпорте», — приводит слова Маю официальный сайт тура.