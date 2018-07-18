Воландри: Джокович задумался о завершении карьеры после поражения в Майами

Экс 25-я ракетка мира Филиппо Воландри сообщил, что серб Новак Джокович всерьёз задумывался об уходе из спорта в начале сезона.



«Победа на Уимблдоне стала настоящим чудом, учитывая мысли Новака после поражения в Майами. Тогда он на полном серьёзе общался со своей командой по поводу ухода из спорта.



Я общался с Фоньини на эту тему пару дней назад, но мы оба знаем, что в подобных ситуация всё решает один или два качественных матча кряду. Уже в игре с Эдмундом в третьем круге мы увидели другого Джоковича. Матч с Надалем стал одним из лучших из тех, что я видел за последние два года», – цитирует Воландри Sky Sports.



На «Мастерсе» в Майами Новак проиграл в первом круге французу Бенуа Пэру – 3:6, 4:6. Двумя неделями ранее Джокович не сумел обыграть японца Даниэля Таро в матче первого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе – 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Спустя менее чем четыре месяца серб стал победителем Уимблдона.