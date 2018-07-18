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Муратоглу: Джокович может вновь начать доминировать в туре

Муратоглу: Джокович может вновь начать доминировать в туре
Теннис / Уимблдон 2018

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу предположил, что серб Новак Джокович, на минувшей неделе выигравший Уимблдон, может вновь начать доминировать в туре.

«Когда Рафа и Роджер всё выигрывали, пришёл новый парень и стал лидером. Это был Новак. Он обошёл Надаля и Федерера, потому что сам был чемпионом. Другие тоже пытались стать лучшими, но чемпионского менталитета у них не было. Новак сейчас находится в отличной форме и может играть ещё несколько лет.

Новак доминировал, когда Рафа и Роджер показывали свой лучший теннис. И может начать доминировать вновь. В последние два сезона Новак был сам не свой. Но теперь он вернулся. Он не терял своей игры, но ему не хватало привычного ощущения от участия в соревнованиях и, может быть, мотивации.

С тренерской точки зрения, важнее не талант игрока, а его стремление бороться за победу, его игра в важных моментах и способность изменить ход встречи. Это происходит само собой. Настоящие чемпионы думают не так, как обычные игроки. Это их отличает", — цитирует Муратоглу BBC.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016
Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.
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