14-летняя американка стала самой юной первой ракеткой мира среди юниоров

Американская теннисистка Кори Гауфф стала самой юной первой ракеткой мира среди юниоров. Рейтинг американка возглавила в возрасте 14 лет. За последние полтора месяца девушка выиграла Открытый чемпиона Франции и дошла до четвертьфинала на Уимблдоне.



На травяном мэйджоре Гауфф отличилась внушительным достижением – в 14-летнем возрасте Кори сумела выполнить подачу со скоростью 193 км/ч. Этот показатель стал третьим в истории всего турнира – быстрее подавали лишь сёстры Уильямс.

На грядущем US Open Гауфф предстоит защищать очки за прошлогодний выход в финал.