Агасси: если Новак вновь будет побеждать, это станет плохой новостью для всех

Бывшая первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» американец Андре Агасси, ранее тренировавший серба Новака Джоковича, оценил важность победы подопечного на Уимблдоне-2018.

«Если Новак вновь будет побеждать, это станет плохой новостью для всех. Его талант никуда не делся. У Новака невероятная вера в себя. Может быть, ему будет сложно вновь доминировать в туре, но он будет претендовать на победы в турнирах „Большого шлема“. Важно лишь избегать травм и находиться в хорошем психологическом состоянии.

Я не сомневаюсь, что он будет в топ-группе ещё много лет и выиграет несколько турниров «Большого шлема». К тому же он может прибавить в некоторых компонентах, и это должно всех пугать", — цитирует Агасси Tennis 365.