Винус Уильямс сыграет на турнире в Сан-Хосе

Американская теннисистка Винус Уильямс вошла в состав участниц турнира в Сан-Хосе (США), который пройдёт с 30 июля по 5 августа. Ранее стало известно, что в Сан-Хосе сыграют Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Йоханна Конта, Коко Вандевей и Катрин Беллис.

«Мы очень рады, что Винус пополнила состав участниц турнира. Винус и Серена — это теннисные иконы, потрясающие представительницы нашего вида спорта. Возможность увидеть их на нашем турнире — это нечто особенное», — цитирует директора турнира Викки Гуннассон официальный сайт тура.

Россиянка Мария Шарапова от участия в турнире отказалась.