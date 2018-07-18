Минелла вышла во второй круг турнира в Гштааде

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла вышла во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в двух партиях обыграв чешку Терезу Мартинцову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Мэнди 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Минелла поспорит с победительницей матча Леони Кюнг (Швейцария, WC) — Юханна Ларссон (Швеция, 2).