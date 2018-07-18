Нисикори: я мог выиграть Уимблдон

Японский теннисист Кей Нисикори, проигравший сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона со счётом 3:6, 6:3, 2:6, 2:6, выразил сожаление в связи с этим результатом.

«Я видел финал Уимблдона, он получился прекрасным. Я сожалею, что не смог пробиться в полуфинал. Если бы я победил Джоковича, то мог бы выиграть и турнир в целом. Я хочу однажды завоевать титул на турнире „Большого шлема“.

В матче с Новаком я был очень мотивирован. Однако Джокович вновь демонстрирует отличный теннис. Он набрал форму и обрёл уверенность в своих силах", — цитирует Нисикори Tennis World USA.