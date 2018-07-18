Лидер посева Шварцман проиграл Болелли во втором круге турнира в Бостаде

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный на турнире в Бостаде под первым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представителю Италии Симоне Болелли (Q) со счётом 6:7 (8:10), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Лидер посева 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс и 4 брейка.

За выход в полуфинал турнира Болелли поспорит с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом (Q).