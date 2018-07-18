Карреньо-Буста расправился с Монтейро и сыграет с Вердаско на турнире в Бостаде

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (2) не испытал проблем в матче второго раунда грунтовых соревнований в Бостаде. В двух партиях он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро – 6:4, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. На счету Карреньо-Бусты 4 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 имевшихся. Его соперник отметился 3 эйсами, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся.



Следующей соперницей второй ракетки соревнований станет его соотечественник Фернандо Вердаско (5).