Карреньо-Буста расправился с Монтейро и сыграет с Вердаско на турнире в Бостаде

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (2) не испытал проблем в матче второго раунда грунтовых соревнований в Бостаде. В двух партиях он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро – 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. На счету Карреньо-Бусты 4 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 имевшихся. Его соперник отметился 3 эйсами, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся.
Следующей соперницей второй ракетки соревнований станет его соотечественник Фернандо Вердаско (5).
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