Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Карреньо-Буста расправился с Монтейро и сыграет с Вердаско на турнире в Бостаде

Карреньо-Буста расправился с Монтейро и сыграет с Вердаско на турнире в Бостаде
Теннис / ATP

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (2) не испытал проблем в матче второго раунда грунтовых соревнований в Бостаде. В двух партиях он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро – 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. На счету Карреньо-Бусты 4 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 имевшихся. Его соперник отметился 3 эйсами, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся.

Следующей соперницей второй ракетки соревнований станет его соотечественник Фернандо Вердаско (5).

Бостад 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 17:10 МСК
Тьяго
Монтейро
Пабло
Карреньо-Буста
4:6 3:6
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент