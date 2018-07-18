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Остин: Серена выиграет ещё как минимум два турнира «Большого шлема»

Остин: Серена выиграет ещё как минимум два турнира «Большого шлема»
Теннис / WTA

Экс-первая ракетка мира американка Трэйси Остин спрогнозировала дальнейшие выступления 36-летней Серены Уильямс.

«Уверена, Серене по силам выиграть 24-й и 25-й титулы «Большого шлема». Сейчас ей нужно немного времени. Она провела лишь 14 матчей за полтора года, но уже вышла в финал Уимблдона.

Да, мы всегда ожидаем от Серены только победы, но пока слишком рано требовать от неё трофеев. Она может стать стройнее, и это придаст ей уверенности», – цитирует Остин Tennis World USA.

36-летняя американка пропустила более года из-за беременности и родов, однако уже на пятом турнире после возвращения сумела выйти в финал Уимблдона.

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