Остин: Серена выиграет ещё как минимум два турнира «Большого шлема»

Экс-первая ракетка мира американка Трэйси Остин спрогнозировала дальнейшие выступления 36-летней Серены Уильямс.



«Уверена, Серене по силам выиграть 24-й и 25-й титулы «Большого шлема». Сейчас ей нужно немного времени. Она провела лишь 14 матчей за полтора года, но уже вышла в финал Уимблдона.



Да, мы всегда ожидаем от Серены только победы, но пока слишком рано требовать от неё трофеев. Она может стать стройнее, и это придаст ей уверенности», – цитирует Остин Tennis World USA.

36-летняя американка пропустила более года из-за беременности и родов, однако уже на пятом турнире после возвращения сумела выйти в финал Уимблдона.

С. Уильямс: я снова могу далеко проходить на «Шлемах» и претендовать на победу