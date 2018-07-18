Виландер: Федерер планирует играть до 42-43 лет

Экс-первая ракетка мира швед Матс Виландер прокомментировал тот факт, что 36-летний Роджер Федерер продолжает играть на самом высоком уровне.



«В свои 36 Роджер играет лучше, нежели в начале своей карьеры. Кажется, он становится лучше из года в год, а время для него просто застыло. Когда он станет ещё старше и потеряет в мощи, уверен, он найдёт другие пути для того, чтобы побеждать.



Когда я увидел детали контракта, который он подписал с Uniqlo, я понял, что он планирует играть до 42 или 43 лет», – цитирует Виландера Tennis World USA.

Федерер назвал предложение Uniqlo в размере $ 300 млн слухами