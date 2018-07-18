Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Маннарино обыграл Томпсона в матче второго круга турнира в Ньюпорте

Маннарино обыграл Томпсона в матче второго круга турнира в Ньюпорте
Теннис / ATP

Французский теннисист Адриан Маннарино (1) не испытал проблем в матче второго раунда соревнований в Ньюпорте. В двух партиях он обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона – 6:2, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. На счету Маннарино 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8 имевшихся. Его соперник отметился 4 эйсами, 3 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 7 имевшихся.

Следующим соперником первой ракетки соревнований станет победитель пары Жиль Мюллер (Люксембург, 6) – Марсель Гранольерс (Испания).

Ньюпорт 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 18:10 МСК
Адриан
Маннарино
Джордан
Томпсон
6:2 7:6
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент