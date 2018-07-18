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Бузэрнеску обыграла Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Бузэрнеску обыграла Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (2) в двух партиях обыграла словенку Тамару Зиданшек в матче второго круга грунтовых соревнований в Бухаресте – 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Бузэрнеску 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18 имевшихся. Её соперница отметилась 5 двойными ошибками и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 имевшихся.

Соперницей румынской теннисистки по четвертьфиналу домашних соревнований станет китаянка Ван Яфань.

Бухарест 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 17:55 МСК
Тамара
Зиданшек
Михаэла
Бузэрнеску
3:6 5:7
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