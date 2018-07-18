Чеккинато вышел в 1/4 финала турнира в Умаге, проиграв первый сет 2:6

Итальянец Марко Чеккинато (3) во втором круге турнира в Умаге одержал волевую победу над чехом Иржи Веселы со счётом 2:6, 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. 25-летняя уроженка Палермо, занимающая 27-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 13 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Веселы 6 раз подал навылет при 2 двойных.

В четвертьфинале Чеккинато сыграет с сербом Ласло Джере, одолевшим немца Максимильяна Мартерера (9).