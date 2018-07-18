839-я ракетка мира Маррей сыграет на US Open с помощью защищённого рейтинга

Британец Энди Маррей выступит на Открытом чемпионате США, который пройдёт на харде в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября. 31-летний уроженец Данблейна заявился на турнир с помощью защищённого рейтинга. На данный момент Энди занимает 839-е место в рейтинге АТР.

Своим правом сыграть на турнире в обход рейтинга воспользовались также японец Йосихито Нисиока и немец Седрик-Марсель Штебе.

В число участников соревнований вошли четыре представителя России: Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Евгений Донской.