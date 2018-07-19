Гранольерс победил Мюллера, Карлович уступил Селе в Ньюпорте

Испанец Марсель Гранольерс во втором круге турнира в Ньюпорте переиграл Жиля Мюллера (6) из Люксембурга со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 35 минут. В четвертьфинале соперником 32-летнего уроженца Барселоны, занимающего 124-е место в рейтинге АТР, станет лидер посева француз Адриан Маннарино.

Американец Стив Джонсон (3) разгромил соотечественника Кристиана Харрисона (WC) — 6:3, 6:1. За выход в полуфинал соревнований 28-летний теннисист из Калифорнии, который располагается на 48-й позиции в мужской табели о рангах, поспорит с израильтянином Дуди Селой, обыгравшим хорвата Иво Карловича со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:2.