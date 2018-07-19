Федерер и Стивенс получили награды ESPY как лучшие теннисисты года

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой авторитетным спортивным телеканалом ESPN.

Швейцарец Роджер Федерер победил в номинации «Выдающийся рекорд» и стал лучшим теннисистом года, опередив испанца Рафаэля Надаля и хорвата Марина Чилича.

Лучшей теннисисткой года была названа победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс. Она обошла румынку Симону Халеп, датчанку Каролину Возняцки и испанку Гарбинье Мугурусу.

Стивенс также претендовала на награду «Прорыв года», но лучшим в этой номинации был признан баскетболист «Юты» Донован Митчелл.