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Федерер и Стивенс получили награды ESPY как лучшие теннисисты года

Федерер и Стивенс получили награды ESPY как лучшие теннисисты года
Теннис / Уимблдон 2018

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой авторитетным спортивным телеканалом ESPN.

Швейцарец Роджер Федерер победил в номинации «Выдающийся рекорд» и стал лучшим теннисистом года, опередив испанца Рафаэля Надаля и хорвата Марина Чилича.

Лучшей теннисисткой года была названа победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс. Она обошла румынку Симону Халеп, датчанку Каролину Возняцки и испанку Гарбинье Мугурусу.

Стивенс также претендовала на награду «Прорыв года», но лучшим в этой номинации был признан баскетболист «Юты» Донован Митчелл.

Федерер, Надаль, Халеп, Стивенс стали претендентами на награды ESPY
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