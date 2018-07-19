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Лайович победил Рамос-Виньоласа в Умаге, выиграв третий сет 6:0

Лайович победил Рамос-Виньоласа в Умаге, выиграв третий сет 6:0
Теннис / ATP

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас (5) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Умаге, проиграв сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:1, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Альберт дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Лайович поспорит с аргентинцем Гидо Пельей, который победил представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Умаг 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 20:10 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Душан
Лайович
3:6 6:1 0:6
Умаг 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 21:15 МСК
Гидо
Пелья
Аляж
Бедене
5:7 6:4 6:4
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