Лайович победил Рамос-Виньоласа в Умаге, выиграв третий сет 6:0

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас (5) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Умаге, проиграв сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:1, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Альберт дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Лайович поспорит с аргентинцем Гидо Пельей, который победил представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 5:7, 6:4, 6:4.