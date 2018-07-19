Маннарино: чувствую в себе уверенность, выходя на травяные корты

Француз Адриан Маннарино (1) прокомментировал свою победу над австралийцем Джорданом Томпсоном в матче второго круга соревнований в Ньюпорте – 6:2, 7:6 (7:4).



«В последние четыре или пять лет я демонстрирую отличные результаты на траве. Я комфортно себя чувствую на этом покрытии, и мне приятно выходить на корт с определённой уверенностью», – цитирует первую ракетку соревнований официальный сайт ATP.



Соперником Маннарино по четвертьфинальному матчу станет представитель Испании Марсель Гранольерс.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.