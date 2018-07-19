Гранольерс о победе над Мюллером: это моя самая большая победа на траве

Испанец Марсель Гранольерс прокомментировал свою победу над представителем Люксембурга Жилем Мюллером в матче второго круга соревнований в Ньюпорте – 7:5, 7:6 (7:4).
«Думаю, что сегодня я одержал одну из своих самых больших побед на травяном покрытии. Мюллер – отличный игрок, но сегодня я прекрасно подавал и пользовался предоставленными возможностями», – цитирует Гранольерса официальный сайт ATP.
Соперником испанского теннисиста по четвертьфинальному матчу станет первая ракетка турнира француз Адриан Маннарино.
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.