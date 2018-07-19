Гранольерс о победе над Мюллером: это моя самая большая победа на траве

Испанец Марсель Гранольерс прокомментировал свою победу над представителем Люксембурга Жилем Мюллером в матче второго круга соревнований в Ньюпорте – 7:5, 7:6 (7:4).



«Думаю, что сегодня я одержал одну из своих самых больших побед на травяном покрытии. Мюллер – отличный игрок, но сегодня я прекрасно подавал и пользовался предоставленными возможностями», – цитирует Гранольерса официальный сайт ATP.



Соперником испанского теннисиста по четвертьфинальному матчу станет первая ракетка турнира француз Адриан Маннарино.