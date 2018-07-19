Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Джонсон: Дуди Села – фантастический теннисист

Джонсон: Дуди Села – фантастический теннисист
Теннис / ATP

Американец Стив Джонсон (3) прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч на турнире в Ньюпорте. Его соперником будет представитель Израиля Дуди Села.

«Села – фантастический теннисист. Он много играл в Ньюпорте, поэтому прекрасно знает, как здесь выигрывать», – цитирует третью ракетку турнира официальный сайт ATP.

Села и Джонсон ранее друг с другом не встречались. В матче второго раунда израильтянин в трёх партиях обыграл чемпиона Ньюпорта-2016 хорвата Иво Карловича. Джонсон уверенно разобрался со своим соотечественником Кристианом Харрисоном – 6:3, 6:1.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент