Джунг: я мог закончить карьеру, но теперь я в четвертьфинале!

Представитель Тайваня Джейсон Джунг поделился эмоциями от своего выхода в четвертьфинал соревнований в Ньюпорте. В матче второго раунда Джунг обыграл француза Николя Маю – 6:4, 6:4.



«Это просто невероятно! Я очень много работал для того, чтобы оказаться тут. Всегда знал, что могу играть на таком уровне. Многие говорили, что у меня есть отличные шансы выступить в Ньюпорте хорошо. Были моменты, когда я хотел всё бросить и закончить с теннисом, но моя семья, тренер и друзья поддерживали меня — и вот результат!» – цитирует 131-ю ракетку мира официальный сайт ATP.



Следующим соперником Джунга станет представитель США Тим Смычек.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.