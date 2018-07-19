Кэш: сомневаюсь, что Надаль и Федерер ещё хоть раз встретятся на Уимблдоне

Чемпион Уимблдона-1987 авcтралиец Пэт Кэш считает, что испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер не имеют много шансов ещё раз сыграть друг с другом на Уимблдоне.



«Не думаю, что Рафа и Роджер ещё встретятся между собой на Центральном корте Уимблдона. Мы все видим, как они двигают вперёд наш вид спорта, но повторить финал 2008 года будет практически невозможно. Тогда на корте было невероятное количество эмоций. Надаль атаковал так, как только мог. В полуфинальном матче против Джоковича неделю назад Рафа продемонстрировал весь свой арсенал, но не смог победить.



Последнее время Надаль больше времени уделяет защитной работе, нежели игре в атаке. Это уже немного другой Рафа», – цитирует Кэша Tennis World USA.